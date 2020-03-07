Bursa'da kadınlar trafo binasına grafiti yaparak şiddete dikkati çekti - Son Dakika

Bursa'da bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında trafoya grafiti yaptı.

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti yürüten Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ve Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği iş birliğiyle farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

"Trafolar Konuşuyor Projesi" çerçevesinde, atıl durumdaki trafoları sosyal farkındalığa açan şirket, Mor Salkım Kadın Dayanışması Derneği ile farklı bir çalışmaya imza attı. Dernek üyesi kadınlar tarafından trafoya grafiti sanatıyla "Şiddete Sessiz Kalmayın" yazısı ve derneğin dayanışma hattı numarası yazıldı.

Derneğin Başkanı Dilek Üzümcüler, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

UEDAŞ'ın kadına yönelik şiddetle mücadelede verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirten Üzümcüler, "Buradan geçen bir sürü erkek ve kadın bir şekilde şiddete maruz kalıyor. Şiddet gören kadın da erkek de bizim dayanışma hattımızı arıyor. Bu hattı ve hizmetlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla bugün buraya geldik ve trafo boyadık. İnşallah bu etkinliğimiz ile şiddetin azalmasına bir nebze de olsa aracı oluruz." dedi.