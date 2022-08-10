2. kez hamile olan Fahriye evi mi terk etti? Burak'tan jet yanıt geldi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kadınlar birbirlerine acımasızca vurdu. Saç saça kavga; çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken kadınlar polis merkezine götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da kadınların acımasızca kavgası kameralarda - Son Dakika

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