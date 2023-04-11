Bursa'da kadınların yan bakma kavgası kamerada - Son Dakika
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Bursa'da kadınların yan bakma kavgası kamerada

11.04.2023 11:52

- Bursa'da kadınların yan bakma kavgası kamerada Bursa'da kadınların yan bakma kavgası kameraya yansıdı.

- Bursa'da kadınların yan bakma kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da kadınların yan bakma kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kadın arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerinin saçlarını acımasızca çekerken araya çevredeki vatandaşlar girdi. Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken olay yerine gelen polis ekibi tarafları polis merkezine götürdü.

Kavga anı çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Osmangazi, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kadınların yan bakma kavgası kamerada - Son Dakika


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