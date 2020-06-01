Bursa'da kafeler, sıkı tedbirlerle hizmete açıldı - Son Dakika

BURSA'da yaklaşık 2,5 ay sonra açılan kafelere müşteriler, maskeli ve dezenfektan kullandırılarak alınıyor. Her masaya iki sandalye konulurken, personel ise maske ve eldivenle servis yapıyor.

Kentte yaklaşık 2,5 ay sonra açılan kafelerde sıkı önlemler alındı. Müşteriler dezenfektan ikram edilerek maskeli olarak kafeye alınıyor. Alınan tedbirler hakkında açıklama yapan işletme sahibi Samet Arslan, "2.5 aylık sürenin ardından yeniden işletmemizi açtık. Tabi öncesinde gerekli temizliği ve dezenfekte işlemlerini yaptık. İşletmemizde masa ve sandalye mesafelerini ayarladık. İlk olarak işletmemize gelen müşterimizi maskeli şekilde içeri aldıktan sonra el dezenfektanlarını sunuyoruz. Masalar arasında mesafeleri ayarladık. Her masamızda iki müşteriden fazla misafir ağırlayamıyoruz. Personelimizde maske ve eldiven kullanarak, servislerini yapıyorlar" dedi.

Arslan, 10 metrekareye bir müşteri olacak şekilde ayarlama yaptıklarını belirterek, "Bizim işletmemiz 500 metrekarelik alana sahip. Yani 50 müşterimizi kafemize alacağız. Belirli bir süre oturan müşterimizi de nazik dille uğurluyoruz. Fiyat politikamız aynı şekilde devam edecek. Tabi ki gelirimiz, kazancımız azalacak ama biz bunu sineye çekeceğiz. Bugünlere kavuşmak bizim için çok önemliydi. Bol kazançlı günler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOK SIKILMIŞTIK

Kafenin müşterilerinden Selin Sayın ise, "Uzun zaman oldu kafeye gelmeyeli. Evde çok canım sıkılmıştı, arkadaşımla geldik. Bizler de dikkat ediyoruz; maskemizi kullanıyoruz. Kafeye girerken dezenfekten kullandık. Oldukça iyi. Herkesin bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Bir süre böyle dikkat edeceğiz. Uzun zaman sonra dışarıya çıkmak, kafeye gelmek oldukça mutlu etti" şeklinde konuştu.