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Bursa'da kafeterya önünde işlenen cinayetin duruşmasında gerginlik

7 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşmasında yaşanan gerginliğe polis ekipleri biber gazıyla müdahalede bulundu.

Bursa'da kafeterya önünde işlenen cinayetin duruşmasında gerginlik, System.String[]

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşmasında yaşanan gerginliğe polis ekipleri biber gazıyla müdahalede bulundu.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ömer Dokuz (38) ve maktul Sinan Özkan'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Dokuz ile öldürülen Özkan'ın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Olay büyüyünce polis ekipleri izleyicileri salon dışına almak istedi.

Maktulün yakınları polis ekiplerine güçlük çıkarınca ekipler biber gazıyla müdahale etti. Israra rağmen direnen grup, biber gazı kullanılarak bina dışına çıkarıldı.

Gerginlik üzerine ara veren mahkeme heyeti, kapalı devam eden duruşmayı, tanıkların dinlenilmesinin ardından eksik belgelerin tamamlanması için erteledi.

Olay

Sinan Özkan ile Ömer Dokuz, 12 Temmuz 2019'da Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki bir kafeteryada karşılaşmış, daha sonra birlikte dışarı çıkan ikili arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada Ömer Dokuz tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen Özkan yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise polis ekiplerince cinayetten bir gün sonra yakalanmıştı. Olayda kullanılan silah ise bir evin kümesinde bulunmuştu. Tutuklanan Özkan hakkında "kasten adam öldürme, hakaret, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Yıldırım, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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