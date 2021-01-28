Bursa'da kağıt deposunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bursa'da kağıt deposunda çıkan yangın korkuttu

BURSA - Bursa'da bir kağıt deposunda çıkan yangın korkuya sebep oldu. Kısa sürede beyaz dumanların sardığı yangına müdahale eden ekipler çevre evlere sıçramadan alevleri kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 3. Ömür Sokak'ta Celalettin Polat'a ait iki katlı kağıt deposunda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sobadan çıktığı iddia edilen yangının çevre evlere sirayet etmemesi için çok sayıda itfaiye ekibi görev aldı. Polisin çevrede güvenlik önlemleri aldığı depo yangınında can kaybı yaşanmazken, kağıt deposu kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.