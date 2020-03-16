Bursa'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emir D. tarafından yanındaki tabancayla ateş edilen Aydın Y. bacağından yaralandı.

Aydın Y. (65), Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi San Sokağı'nda bir kahvehanede aralarında borç meselesi bulunan Emir D. ile karşılaştı.

Bursa 'da bir kahvehanede kavga sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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