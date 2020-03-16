Bursa'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

BURSA'da Emir D., alacak verecek meselesi nedeniyle kahvehanede tartıştığı Aydın Yılmazer'i (65) tabanca ile vurdu.

Bursa'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

BURSA'da Emir D., alacak verecek meselesi nedeniyle kahvehanede tartıştığı Aydın Yılmazer'i (65) tabanca ile vurdu. Emir D. olay yerinden kaçarken, Yılmazer hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. Aydın Yılmazer, kahvehanede oturduğu sırada yanına, iddiaya göre daha önceden birlikte iş yaptığı ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan Emir D. geldi. Bir süre konuşan ikili tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emir D., belinden çıkardığı tabancayla Aydın Yılmazer'e ateş etti. Sol bacağından yaralanan Yılmazer, kanlar içinde yere yığılırken, Emir D. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yılmazer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yılmazer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Aydın Yılmazer, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:01 Kaynak: DHA
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