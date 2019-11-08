Son Dakika Haberleri: Bursa'da kalbi durdu, sonra ulaşım durdu
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Bursa'da kalbi durdu, sonra ulaşım durdu

8 saat önce

Bursa'da metroda kalp krizi geçiren 65 yaşındaki bir yolcu için toplu ulaşımda bazı hatlarda 20, bazı hatlarda ise 10 dakikalık aksama yaşandı.

Bursa'da kalbi durdu, sonra ulaşım durdu, System.String[]

Bursa'da metroda kalp krizi geçiren 65 yaşındaki bir yolcu için toplu ulaşımda bazı hatlarda 20, bazı hatlarda ise 10 dakikalık aksama yaşandı. Burulaş ve 112 personelinin seferber olduğu kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Adnan Zengin hemen hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Zengin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Alınan bilgiye göre, sabah 08.20 sıralarında Demirtaşpaşa İstasyonu'nda kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Adanan Zengin için tüm seferler durdu. Olay yerine hemen 112 ekibi çağrılırken, yapılan ilk müdahale ve hastanın sevki için metro seferleri Arabayatağı yönüne 20 dakika durdu. Doğu batı hattında entegreli çalışma olduğu için vagonların sıraya girmesinden dolayı Batı hattında da 10 dakikalık bir aksama yaşandı. Burulaş yetkilileri yaptıkları anonslarla vatandaşlara aksamanın sebebini ifade ettiler. Özel Hayat Hastanesi'ne kaldırılan Adanan Zengin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan, 65 yaşındaki Adnan Zengin'in cenazesinin yarın öğlen namazını müteakip Cavit Çağlar Camisinde kılınacak olan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - BURSA

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Kalp Krizi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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