Bursa'da kalbinden vurulan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Bursa'da kalbinden vurulan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katında kalbinden vurulmuş olarak bulunan adamın intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Demirtaş Barbaros Mahallesinde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ikinci kattan gelen silah sesini duyan apartman sakinleri, dışarı çıktıklarında kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatan birini gördü. Hemen 112'ye ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartman polis ekipleri tarafından tahliye edilirken, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı. Olay yeri ekipleri ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan titiz çalışma sonucu, hayatını kaybeden kişinin 57 yaşındaki Aydın Sayılır olduğu anlaşıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede araştırma yapıp güvenlik kameralarını inceledi. Aydın Sayılır'ın elindeki tabancayla kendi kalbine ateş ettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İntiharla alakalı tahkikat sürüyor.