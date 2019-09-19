Son Dakika Haberleri: Bursa'da kaldırım işgâllerine geçit yok
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da kaldırım işgâllerine geçit yok

30 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da kaldırım ve yolların haksız yere işgal edilmesine kesinlikle göz yummayacaklarını belirterek, "Birkaç kişinin menfaati için yüzlerce binlerce kişinin rahatını bozamayız" dedi.

Bursa'da kaldırım işgâllerine geçit yok, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da kaldırım ve yolların haksız yere işgal edilmesine kesinlikle göz yummayacaklarını belirterek, "Birkaç kişinin menfaati için yüzlerce binlerce kişinin rahatını bozamayız" dedi.


Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, son aylarda sıkça gündeme gelen kaldırım ve yol işgalleri de ele alındı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın da misafir olarak katıldığı toplantıda; Bursaray Karaman İstasyonu'nun ismi Karaman- Hürriyet İstasyonu, İznik 1. Murat Hamamı'nın ismi de İznik Çini Müzesi olarak değiştirildi. İki karar da oy birliğiyle alındı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da kaldırım ve yol işgallerine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Bu konuda ilçe belediyelerine de görevler düştüğünü, bu konudaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini beklediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Uygulamanın sadece ana caddelerde yerine getirilmesine gerek yok. Ara arterlerde de gerçekleştirilmeli" diye konuştu. Geçen hafta Mudanya ve Gemlik sahillerini işgal edenlere karşı bir operasyon yaptıklarını ve vatandaşlardan takdir ve teşekkür aldıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "'Bizim sorumluluğumuzdadır, değildir. Farklı siyasi partiden tartışmasına girmeden, Mudanya ve Gemlik'te müdahalelerimizi gerçekleştirdik. Burada önemli olan, vatandaşımızın rahat etmesidir. Birkaç kişinin menfaati için yüzlerce, binlerce insanın keyfini kaçıramayız" şeklinde konuştu. - BURSA

Alinur Aktaş, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşının 9 bin lira olduğu duruşmada ortaya çıktı
Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti Bursa'nın köklü kestane şekeri markası Kafkas konkordatodan çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:20:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da kaldırım işgâllerine geçit yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]