Bursa'da Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı
36 dakika önce
Bursa'da yağışlı yolda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma çarptı sonra takla attı.
Bursa
'da yağışlı yolda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma çarptı sonra takla attı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi
Doğumevi Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen araç sürücü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçla önce kaldırıma çarptı sonra takla atarak durabildi. Kazada şans eseri sürücünün burnu bile kanamadı. Polis
ekipleri takla atan aracı çekici yardımıyla kaldırdıktan sonra kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
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