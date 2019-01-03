Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı

Bursa'da Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı

36 dakika önce

Bursa'da yağışlı yolda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma çarptı sonra takla attı.

Bursa'da Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı, System.String[]
Bursa'da yağışlı yolda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma çarptı sonra takla attı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi Doğumevi Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen araç sürücü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçla önce kaldırıma çarptı sonra takla atarak durabildi. Kazada şans eseri sürücünün burnu bile kanamadı. Polis ekipleri takla atan aracı çekici yardımıyla kaldırdıktan sonra kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

Osmangazi, Sabah, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı Ünlü Model Elsa Hosk, Fit Vücudunun Sırrını Açıkladı

Tamire Getirilen Tablet, Bomba Gibi Patladı Metrobüs Durağında Kaza! Yolcu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 12:02:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]