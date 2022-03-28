Kaleseramik Vakfı'nın açtığı meslek kursundan 17 genç mezun oldu - Son Dakika
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Kaleseramik Vakfı'nın açtığı meslek kursundan 17 genç mezun oldu

28.03.2022 17:56

Kale Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın (KSV), teknik ve endüstri meslek liselerinde eğitim gören gençler için Bursa'da düzenlediği seramik yer ve duvar karosu kaplamacılığı meslek edindirme kursundan 17 kursiyer...

Kale Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın (KSV), teknik ve endüstri meslek liselerinde eğitim gören gençler için Bursa'da düzenlediği seramik yer ve duvar karosu kaplamacılığı meslek edindirme kursundan 17 kursiyer mezun oldu.

İnşaat sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek ve gençleri meslek sahibi yapmak amacıyla 30 yılı aşkın zamandır çeşitli meslek edindirme kursları, geliştirme uyum kursları ve hizmet içi eğitimler düzenleyen vakıf, 17 kursiyeri daha mezun etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve KSV iş birliğiyle gerçekleşen kursu tamamlayanlara sertifikaları, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen, İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürü Deniz Algın, Okul Müdürü Oktay Güllü, KSV yöneticileri, Kale Gönüllüleri ve Kale Grubu bayilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle takdim edildi.

Lisenin konferans salonunda düzenlenen törende konuşan KSV Genel Müdürü Rana Birden, Kale Grubu olarak önemli tedarikçilerinden biri oldukları inşaat sektöründe nitelikli eleman açığını kapatmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında meslek edindirme kursları düzenlediklerini bildirdi.

"İlk işim okullarda değişim" diyerek, kursiyerlerinin mesleklerindeki ilk işleriyle bir sosyal sorumluluk projesi içinde yer almasını sağladıklarını belirten Birden, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yüzlerce kişinin meslek edinmesine destek verdik. Bu projemizin, meslek liselerini iş dünyasıyla buluşturan örnek bir proje olarak anılmasının gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bu topraklarda yetişen her çocuğun eşit eğitim almasına fırsat sağlamak için bugüne kadar 148 köy okulunu yeniledik. KSV'nin organizasyonunda, 'Giderken sizden de bir şeyler taşıyalım istedik' sloganıyla 3 bin 450'nin üzerinde anasınıfı, ilk ve orta öğretim öğrencisinin 1 yıllık okul malzemesi, kıyafet, ayakkabı ve oyuncak ihtiyacını karşıladık."

Bu yıl meslek kursunu başarıyla tamamlayarak seramik ustası olma yolunda önemli bir adım atan 17 kursiyer, ilk stajlarını Bursa Mehmet Aker İlkokulunda yaptı ve Kale Grubu şirketleri Kaleseramik, Kalekim ve Grup markası Bi'Boya'nın katkılarıyla okulun yenilenme çalışmalarına katıldı. Kursiyerlere sertifikalarının yanı sıra takım çantası da hediye edildi.

Ayrıca, Mehmet Aker İlkokulu öğrencilerine KSV tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler dağıtıldı. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı kazananlarından Anlatan Eller'in kurucusu Pelin Baykan da öğrencilere kısa bir işaret dili eğitimi verdi.

Kaleseramik Vakfı'nın açtığı meslek kursundan 17 genç mezun oldu
Kaleseramik Vakfı'nın açtığı meslek kursundan 17 genç mezun oldu
Kaleseramik Vakfı'nın açtığı meslek kursundan 17 genç mezun oldu

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Kaynak: AA

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