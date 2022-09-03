Bursa'da kalıp fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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Bursa'da kalıp fabrikasında korkutan yangın

03.09.2022 11:39

Bursa'da kalıp fabrikasında korkutan yangınBURSA Bursa'da kalıp fabrikasında çıkan yangın şehrin her yerinden gözüktü.

Bursa'da kalıp fabrikasında korkutan yangın

BURSA Bursa'da kalıp fabrikasında çıkan yangın şehrin her yerinden gözüktü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 3 saat müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın ise kalıp makinasından çıktığı iddia edilirken alevler şehrin her yerinden gözüktü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kalıp fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kalıp fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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