Son Dakika Haberleri: Bursa'da kalp krizi geçiren öğretmenin ölümünde ihmal şüphesi
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Bursa'da kalp krizi geçiren öğretmenin ölümünde ihmal şüphesi

6 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir markette alışveriş yaparken kalp krizi geçiren öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da kalp krizi geçiren öğretmenin ölümünde ihmal şüphesi, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir markette alışveriş yaparken kalp krizi geçiren öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerinin olay yerine geç geldiği yönündeki iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Gemlik Ticaret Meslek Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Muzaffer Atmaca (62), alışveriş yaptığı markette fenalaşarak bira anda yere yığıldı. Markette bulunan kişiler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan öğretmen ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan öğretmen Atmaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAĞLIK EKİBİ GEÇ GELDİ İDDİASI

Olay sırasında markette bulunan vatandaşların sağlık ekiplerinin ihbardan uzun süre sonra olay yerine geldiğini öne sürdü. Atmaca'nın cansız bedeni Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis iddialar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.


Kalp Krizi, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:28 Kaynak: DHA
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