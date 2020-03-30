Bursa'da kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek - Son Dakika

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personel, temizlenebilmesi daha kolay ve rahat elbiselerle çalışabilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan işçi, personel ve yöneticilerin kişisel tercihleri gereği temizlenebilmesi daha kolay ve rahat elbiselerle, kamu etiğini zedelemeyecek ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde kalacak şekilde ikinci bir karara kadar serbest kıyafetlerle çalışabilecekleri belirtildi.

Virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonları sahil bantları, mesire ve ören yerleriyle piknik alanlarında vatandaşların piknik, balık tutma, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yapmalarının yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecektir denilmektedir. Alınan karara ek olarak sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik faaliyetlerinin hafta içi günlerde de yasaklanmasına, kararın ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler ve/veya adli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."