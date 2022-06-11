Bursa'da kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da kamyon devrildi: 1 yaralı

11.06.2022 22:56

Bursa'da kum yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Bursa'da kum yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Orhaneli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küm yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Şenol Atamer/İHA)

Bursa'da kamyon devrildi: 1 yaralı
Bursa'da kamyon devrildi: 1 yaralı
Bursa'da kamyon devrildi: 1 yaralı
Bursa'da kamyon devrildi: 1 yaralı
Bursa'da kamyon devrildi: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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