Bursa'da kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da kamyon devrildi: 2 yaralı

BURSA Bursa'da İnegöl-Bursa karayolunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyon devrilerek sürücü ve arkadaşı yaralandı.

Kaza İnegöl-Bursa karayolunda saat 18.00 sıralarında Turan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Y idaresindeki kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonda bulunan arkadaşı M.Y yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerin sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü H.Y ve arkadaşı M.Y ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.