Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

12.06.2022 23:00

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

BURSA - Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa- Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

YORUMLAR
500
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:47 Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu
22:39 Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
21:56 Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
21:46 Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı
21:40 Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
21:04 Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 23:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement