Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada - Son Dakika

Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada

Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada Kazada 1 kişi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada Kazada 1 kişi yaralandı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Süleyman Kuş idaresindeki 16 AES 228 plakalı otomobil, İskandar İskenderov yönetimindeki 16 KDN 62 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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