Servis ve kamyon şoförlerinin sopalı 'yol verme' kavgası kamerada - Son Dakika
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Servis ve kamyon şoförlerinin sopalı 'yol verme' kavgası kamerada

08.09.2022 11:10

BURSA'da, kamyon sürücüsü ve servis şoförleri arasında çıkan, tekmeli ve sopalı 'yol verme' kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da, kamyon sürücüsü ve servis şoförleri arasında çıkan, tekmeli ve sopalı 'yol verme' kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gemlik ilçesi Serbest Bölge'de meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta 'yol verme' nedeniyle tartışan servis ve kamyon şoförleri, araçlarından inerek kavga etti. Tekme, yumruk ve sopayla birbirlerine saldıran şoförlerin kavgasına, diğer servis şoförleri de dahil oldu. Bu anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

Öte yandan görüntülerde; araçlarından inen şoförlerin tekme, yumruk ve sopayla birbirlerine saldırdığı, kavgayı ayırmak için araçlarından inen bazı servis şoförlerinin de kavgaya karıştığı görüldü.

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Kaynak: DHA

Bursa, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Servis ve kamyon şoförlerinin sopalı 'yol verme' kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Servis ve kamyon şoförlerinin sopalı 'yol verme' kavgası kamerada - Son Dakika
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