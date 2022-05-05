Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2) - Son Dakika
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Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)

05.05.2022 20:55
Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)

TAKOGRAF EHLİYETİ OKUMAMIŞBursa Çevre Yolunda Emirhan Şen'in (21) hayatını kaybettiği, 6 yolcunun da yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKOGRAF EHLİYETİ OKUMAMIŞ

Bursa Çevre Yolunda Emirhan Şen'in (21) hayatını kaybettiği, 6 yolcunun da yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otobüs şoförü Barış Kantaroğlu'nun olay yerinde alınan ilk ifadesinde, İstanbul'dan Eskişehir'e giderken, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirip yoluna devam ettiği sırada takografın ehliyetini okumadığını fark ettiği ve bunun üzerine sinyal vererek yolun sağ şeridine yanaştığında kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Emirhan Şen'in cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan yolcular olay anını anlattı. Kedisi ile birlikte yolculuk yaptığını söyleyen bir kadın yolcu, şöyle konuştu:  "Ben orta koltuğun yanındaydım. Muavini ara kapının oraya gittiğini gördüm. Ondan sonra çarpışma oldu. Vefat eden kişi iki ya da üç koltuk arkamdaydı. Bir anda otobüsü kenara çektiler muavin de orta kapıya doğru gitti, kaza o sırada aniden oldu. Muavinin gittiğini gördüm, ondan sonra çarpışma oldu. Her yerimiz benzin oldu. Üstümde benzin kokusu var. Kedim yanımdaydı ve çantası açıktı. Kedimi kaybettim, onu aradım buldum. İnsanlar panik halindeydi." 'BİR KİŞİNİN KOLUNUN KOPTUĞUNU GÖRDÜM'

Otobüste bulunan bir çift ise "Arkamı döndüm bir baktım otobüs yıkılarak bize doğru geliyor, hemen eşime sarıldım. Yanımda oturan arkadaşım ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Bir kişiyi de o an kolu kopmuş şekilde gördüm. Diyecek bir şey yok. Allah herkesin yardımcısı olsun, herkese sabır versin. Arkadan TIR çarpmış. Sadece çarpışmanın şiddetini duyduk. Arkadaşımızın durumu çok kötü, şu anda hastanede" ifadelerini kullandı.

Esra TÜRKER/BURSA,


Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)
Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)
Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)
Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)
Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)
Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)
Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2) - Son Dakika
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