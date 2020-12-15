Bursa'da kamyonet, ağaç köküne çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da kamyonet, ağaç köküne çarptı: 2 yaralı
15.12.2020 15:25
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaç köküne çarpan kamyonetteki sürücü Harun Ünver (43) ile arkadaşı Osman Kerimoğlu (54) yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaç köküne çarpan kamyonetteki sürücü Harun Ünver (43) ile arkadaşı Osman Kerimoğlu (54) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl- Yenişehir yolunun Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yenişehir'den İnegöl'e giden Harun Ünver yönetimindeki 16 ACU 297 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaç köküne çarptı. Kazada sürücü Ünver ile araçta bulunan arkadaşı Osman Kerimoğlu yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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