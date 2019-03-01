Bursa'da Kamyonet Çalan Cezaevi Firarisi Yakalandı
1 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonet çalan cezaevi firarisi Gemlik ilçesinde yakalandı.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde, kamyonet çalan cezaevi firarisi Gemlik
ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesinde dün sabah saatlerinde 26 UA 080 plakalı bir kamyonetinin çalındığını fark eden araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında Gemlik ilçesinde bulunan kamyonet sahibine teslim edildi.
Kamyonetin, yarı açık cezaevinden firar eden N.Y. tarafından çalındığını tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:40 Kaynak: AA
Uludağ Yolunda Öğrencileri Taşıyan Otobüs Bariyerleri Aşıp Devrildi! 48 Kişi Yaralandı
Uludağ'da Liselileri Taşıyan Tur Otobüsü Devrildi: 5'i Ağır, 25 Yaralı
Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı
TIR ile Erdoğan'ın Konvoyuna Eşlik Eden Polisleri Taşıyan Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı