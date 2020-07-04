Bursa'da kamyonet çaldı, adliyeye sevk edilirken maskeyle gözünü kapattı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet çalan şüpheli 4 gün sonra ekipler tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.S karşısında basın mensuplarını görünce ağzını ve burnuna taktığı maskeyle gözünü kapatması dikkat çekti.



Edinilen bilgiye göre, İnegöl'de park halinde olan 16 ADM 182 plakalı kamyonet çalındı. Araç sahibi kamyonetin olmadığı görünce polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak kamyoneti Kestel ilçesi yakınlarında tarlada terk edilmiş vaziyette buldu. Soruşturma derinleştiren ekipler kamyoneti M.S isimli şahsın çaldığını belirledi. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan M.S tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamyonet ise araç sahibine teslim edildi. M.S'nin adliyeye sevk edilirken ağzına ve burnuna takması gereken maskeyle gözünü kapatması dikkat çekti.



Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA