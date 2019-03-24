Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kamyonet Devrildi 3 Yaralı

Bursa'da Kamyonet Devrildi 3 Yaralı

1 saat önce

Bursa'da kamyonet devrildi 3 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesiyle 3 kişi yaralandı.

Bursa'da kamyonet devrildi 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesiyle 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Hakan Torun (46) idaresindeki 16 UH 762 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak taklalar atıp yan durdu. Kaza sonucunda yol kısmen trafiğe kapanırken, sürücü ile araçta bulunan Metin Levent(45) ve Murat Öztürk(48) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı'nda görevli sağlık ekipleri ile birlikte acil servise gitmeyi reddedince ayakta tedavi edildi. Kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:25 Kaynak: DHA

Torun, İnegöl, Bursa, Güncel
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