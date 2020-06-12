Bursa'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kamyonetin dönüş yaparken karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpışması görülüyor.

Kazada, sürücüler Çelik ve Köse yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İznik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir 'den İznik'e doğru gelen Ahmet Şevket Köse yönetimindeki 16 H 8678 plakalı hafif ticari araç, Darka tatil köyü mevkisinde Şaban Çelik idaresindeki 16 Y 74 33 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Bursa 'nın İznik ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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