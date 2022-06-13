BURSA'DA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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BURSA'DA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

13.06.2022 02:39
BURSA'DA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kamyonet ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mahmut Coşkun hayatını kaybetti.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kamyonet ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mahmut Coşkun hayatını kaybetti.

Kaza saat 23.00 sıralarında Orhaneli ilçesinin İncebel mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Büyükorhan ilçesine giden Mahmut Coşkun yönetimindeki 16 AJE 278 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen M.K. yönetimindeki 16 N 6958 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada otomobil, çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerinde incelemeler yapan jandarma ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü M.K.'yı gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


BURSA'DA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
BURSA'DA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
BURSA'DA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
BURSA'DA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BURSA'DA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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