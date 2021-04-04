Bursa'da, kamyonet kasasında 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan uygulamada bir kamyonetin kasasında, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kontrol noktalarında denetimler yapıldı. Ekipler, Bursa- İzmir karayolu Acemler mevkiinde içinde 8 kişinin bulunduğu 55 RV 051 plakalı kamyoneti durdurdu. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsü F.B.'den izin belgesi istedi. F.B.'nin belge gösterememesi üzerine ekipler kamyonetin kasasındaki 6 kişi ile sürücü ve yanındaki 2 kişiyi incelemeye aldı. Ekipler üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afgan vatandaşı olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek, sınır dışı edileceği öğrenildi. Sürücü hakkında ise 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.