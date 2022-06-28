Bursa'da kamyonet tıra arkadan böyle çarptı: 2 yaralı

BURSA Bursa'da U dönüşü yapmak isteyen tıra, karşı yönden gelen kamyonet çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki bir kiş yaralandı. Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ç. idaresindeki 47 DB 065 plakalı tır U dönüşü yapacağı sırada, karşı yönde seyir eden 52 yaşındaki Mehmet D. İdaresindeki 16 KG 460 plakalı kamyonet tırın dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet D. ve yanında oturan Mustafa B. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılıp ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.