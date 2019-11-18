Son Dakika Haberleri: Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin odun yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin odun yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Eskikaracakaya Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den Ankara yönüne giden Özcan Mert (44) yönetimindeki 59 JG 117 plakalı kamyonet, Cemil Sarıkoyun'un kullandığı 34 YH 1214 plakalı odun yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, traktörün römorkundaki Necmi Demir (70), odunlarla birlikte yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan kamyonet sürücüsü Mert ve römorktan düşen Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu bildirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyon ile turistleri taşıyan midibüs çarpıştı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı
İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 03:29:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]