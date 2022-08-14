Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzisyen gençler kamyonetin arkasında adeta canlarını hiçe sayarak düğüne gitti. Bir başka görüntüde ise, kamyonetin arkasında çoğunluğu çocuklardan oluşan kalabalık grubun tehlikeli yolculuğu yer aldı. O anlar ise arkadan gelen bir aracın içerisinden cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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