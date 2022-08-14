Bursa'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Bursa'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

14.08.2022 11:21
Bursa'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa'da kamyonetin arkasında oturan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da kamyonetin arkasında oturan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzisyen gençler kamyonetin arkasında adeta canlarını hiçe sayarak düğüne gitti. Bir başka görüntüde ise, kamyonetin arkasında çoğunluğu çocuklardan oluşan kalabalık grubun tehlikeli yolculuğu yer aldı. O anlar ise arkadan gelen bir aracın içerisinden cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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