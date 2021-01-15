Bursa'da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Müjdeler Sokak'ta, bisiklet ile seyir halinde olan Murat M'ye, Murat Keskin yönetimindeki 16 PC 660 plakalı kamyonet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsüne, Sedat Kızılarslan idaresindeki 48 L 3077 plakalı kamyonet de çarptı.
Kazada yaralanan Murat M, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bisiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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