Son Dakika Haberleri: Bursa'da kamyonetin çarptığı hamile kadın öldü
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Bursa'da kamyonetin çarptığı hamile kadın öldü

59 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı hamile kadın hayatını kaybetti.

Bursa'da kamyonetin çarptığı hamile kadın öldü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı hamile kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 16 N 8093 plakalı kamyonet, Bursa- Ankara kara yolu Özdilek Kavşağı'nda karşıya geçmeye çalışan Khanifa İbragimova'ya (37) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İbragimova, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamile olduğu öğrenilen İbragimova ve bebeği, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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