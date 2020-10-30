Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
30.10.2020 23:07
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. O.A. (24) idaresindeki 11 DG 272 plakalı kamyonet, Hamitler Mahallesi'nde sokakta yaya olarak ilerleyen Harun Tokgöz'e (29) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Tokgöz'ü Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tokgöz buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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