Bursa'da Kamyonetle Kamyon Çarpıştı
19 dakika önce
Bursa'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bursa
'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza önceki gece Yıldırım
ilçesi Arabayatağı mahallesinde meydana geldi. İzmir
istikametine giden ve ismi alınamayan kamyonet sürücüsü Arabayatağı üst geçidi altında kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren araçtaki yolcu sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:30 Kaynak: İHA
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