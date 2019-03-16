Bursa'da Kamyonetle Kamyon Çarpıştı

Bursa'da kamyonetle kamyon çarpıştı Sıkışan yolcu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldıBURSA - Bursa'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'da kamyonetle kamyon çarpıştı

Sıkışan yolcu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı



BURSA - Bursa'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza önceki gece Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir istikametine giden ve ismi alınamayan kamyonet sürücüsü Arabayatağı üst geçidi altında kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren araçtaki yolcu sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tedavi Olmak İçin Gittiği Bursa'dan Ölüm Haberi Geldi

Cenazeye Giden Otobüs Yan Yattı! Çok Sayıda Yaralı Var

Gözü Dönmüş Saldırganlar, Parkta Önünü Kestikleri Afgan Genci Dövüp Dereye Attılar

Yerli ve Yabancı Turistler Gölyazı'ya Akın Ediyor