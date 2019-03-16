Bursa'da Kamyonetle Kamyon Çarpıştı
1 saat önce
Bursa'da kamyonetle kamyon çarpıştı Sıkışan yolcu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldıBURSA - Bursa'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bursa'da kamyonetle kamyon çarpıştı
Sıkışan yolcu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı
BURSA - Bursa'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza önceki gece Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir istikametine giden ve ismi alınamayan kamyonet sürücüsü Arabayatağı üst geçidi altında kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren araçtaki yolcu sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:49 Kaynak: İHA
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