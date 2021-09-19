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Bursa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı - Son Dakika

Bursa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı

19.09.2021 00:57
Bursa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Nigar Uslu(42) yönetimindeki 16 PD 47 plaka kamyonet, yol kenarındaki petrol istasyonuna dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Fikret Özbek (63) yönetimindeki 16 KMT 47 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kamyonet, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı - Son Dakika
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