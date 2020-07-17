Bursa'da kamyonetle traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da kamyonetle traktör çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

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İznik- Orhangazi kara yolu, Çakırca Mahallesi civarında, Mustafa A. (62) idaresindeki 16 AID 415 plakalı kamyonet, Cemilay S. (33) idaresindeki 16 H 0734 plakalı traktörü sollamak isterken, aracın sol tekerine çarptı.

Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden Aydın, önce traktöre ardından bir zeytin ağacına vurdu. Çarpışmanın şiddetiyle traktör, parçalara ayrıldı.

Yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan traktör sürücüsü, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Orhangazi, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 23:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kamyonetle traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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