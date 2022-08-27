Bursa'da kamyonetten dökülen şeftaliler için herkes seferber oldu - Son Dakika
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Bursa'da kamyonetten dökülen şeftaliler için herkes seferber oldu

27.08.2022 09:19
Bursa'da kamyonetten dökülen şeftaliler için herkes seferber oldu

Bursa'da kamyonetten düşen şeftaliler için diğer sürücüler seferber oldu.

Bursa'da kamyonetten düşen şeftaliler için diğer sürücüler seferber oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeftali yüklü kamyon kavşaktan döneceği esnada kasada bulunan tüm şeftaliler kasalarla birlikte yola döküldü. Bunu gören diğer sürücüler ve vatandaşlar hemen yardım ederek tüm şeftalileri kısa bir süre için kasaya geri yüklediler.

Sosyal medyada paylaşın görüntüler görenler tarafından büyük takdir topladı. - BURSA

YORUMLAR
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Osmangazi'de yoğun asfalt mesaisi Osmangazi'de yoğun asfalt mesaisi Bursa'da ölümüne dilencilik kamerada Bursa'da ölümüne dilencilik kamerada
Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kamyonetten dökülen şeftaliler için herkes seferber oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da kamyonetten dökülen şeftaliler için herkes seferber oldu - Son Dakika
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