Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

26.03.2022 13:36

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Gürol Küçük (50) idaresindeki plakasız motosiklet, Bayırköy Mahallesi yakınlarında virajda karşı yönden gelen Dursun K'nin (49) kullandığı 16 ALE 445 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Küçük'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yenişehir ilçesine bağlı Burcun köyünde yaşayan Küçük'ün cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle motosikletin sepetinden çevreye saçılan boş ve dolu bira kutuları dikkati çekti.

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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