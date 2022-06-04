Bursa'da kamyonla çarpışan taksinin şoförü ve yolcu yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da kamyonla çarpışan taksinin şoförü ve yolcu yaralandı

04.06.2022 12:15
Bursa'da kamyonla çarpışan taksinin şoförü ve yolcu yaralandı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yıldırım ilçesinde B.Ş. idaresindeki 16 T 0267 plakalı taksi ile N.Ö'nün kullandığı 16 GC 451 plakalı kamyon, Yunus Emre Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, taksinin şoförü B.Ş. ile bu araçta bulunan yolcu M.Ş. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kamyonla çarpışan taksinin şoförü ve yolcu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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