Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, kamyonun kullandığı bisiklete çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Zeki K. (64) idaresindeki 69 AD 543 plakalı kamyon, İznik Yolu girişinde manevra yaptığı sırada bisikletiyle kaldırımdan yola inen Suriye uyruklu Ahmet Mehmet'e çarptı.
Yaralanan çocuk, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince götürüldüğü Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayı öğrenerek kaza yerine gelen çocuğun annesi Fatma ve babası Kasım Mehmet, gözyaşı döktü.
Kamyon sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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