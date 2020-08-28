Kaçtığı iddia edilen kamyon sürücüsü, kazayı gören sürücüler tarafından bir süre takip edilip durdurularak polise teslim edildi.

Devrilen motosikletin sürücüsü ile eşi Saniye Yılmaz (37) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Saliha Yılmaz'ın (9) hayati fonksiyonları durdu.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletteki iki kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, bir çocuk yaralandı - Son Dakika

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