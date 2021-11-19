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Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı

19.11.2021 08:01

Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobili kamyon biçti.

Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobili kamyon biçti. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon ile bariyerlere sıkıştı. Kazada otomobilde bulunan yolcu yaralanırken otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu caddesi Ata bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Balaban idaresindeki 16 RBL 78 plakalı otomobil seyir halinde iken yağmur nedeniyle kayganlaşan kontrolden çıktı. Arkasından gelen Samet Şentürk idaresindeki 33 DDM 56 idaresindeki kamyon duramayarak otomobile çarptı. Yol kenarında bulunan bariyerlere çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Feci kazada otomobilde bulunan sürücü İrfan B. ve yanından bulunan arkadaşı İsmail A. araçtan fırlayarak yaralandılar. Diğer sürücülerin kazayı görmeleriyle birlikte yaralıların yardımına gittiler. Diğer vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Balabanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Samet Şentürk ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik kamyon ve otomobilin yoldan çekilmesinin ardından açıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı
Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı
Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı
Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı
Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı
Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı
Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı

Otomobil, Bursa, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kamyonun çarptığı otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı - Son Dakika
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