Bursa'da kan donduran cinayet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kan donduran cinayet - Son Dakika

Bursa'da kan donduran cinayet

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi öldürüldükten sonra çuvala konup oto yol kenarına atıldı.

Bursa'da kan donduran cinayet, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi öldürüldükten sonra çuvala konup oto yol kenarına atıldı. Cinayet, katilin ağabeyinin polisi araması üzerine ortaya çıkarken, 4 kişi gözaltına alındı.


Olay Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Polisi arayan bir kişi, kardeşinin bir Afganlıyı öldürdüğü ihbarını yaptı. Polis, cinayeti işlediği ileri sürülen İbrahim K. (35) isimli şahsı Tozkoparan Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Cinayetin işlendiği yerin jandarma bölgesi olmasından dolayı, jandarma ekipleri cinayet zanlısı olduğu belirlenen İbrahim K'yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri yine aynı iş yerinde çalışan Gül M. (26), Habib Y. (25) ve Amir M. (26) isimli Afgan kökenli 3 kişiyi daha gözaltına aldı. İbrahim K.'nin ifadesi doğrultusunda jandarma ekipleri Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolu Kurtul mevkiine giderek bölgede araştırma yaptı. Jandarma ekipleri, yol kenarında, çuval içinde, ambalaj naylonu ile de sarılmış Hakim Muhammed (35) isimli Afgan mültecinin cesedi ile karşılaştı.


İddiaya göre, gözaltında bulunan Afgan mültecilerden biri, İbrahim K'nin ağabeyini arayarak, kardeşinin bir Afganlıyı öldürdüğünü söyledi. İbrahim K.'nin ağabeyi Serkan K. ise durumu polise bildirdi. Harekete geçen Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri İbrahim K'yi Orhangazi'de Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi üzerinde gözaltına aldı.


Gece yarısı cesedin bulunmasından sonra katil zanlısı İbrahim K. ile ona yardım ettikleri ileri sürülen Gül M, Habib Y. ve Amir M. hakim karşısına çıkarıldı. Öte yandan ceset incelemenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Maktulün kafasından tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi. - BURSA

Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:29 Kaynak: İHA

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