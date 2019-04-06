Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kanser Konuşuldu

Bursa'da Kanser Konuşuldu

56 dakika önce

Bursa'da kanser konuşuldu Prof. Dr. Bülent Orhan: "Sigara kullananlar olmasa akciğer kanseri hiç olmazdı"BURSA - Onkoloji uzmanları sigara kullananlar olmasa akciğer kanserinin hiç olmayacağını söyledi.

Bursa'da kanser konuşuldu
Prof. Dr. Bülent Orhan: "Sigara kullananlar olmasa akciğer kanseri hiç olmazdı"

BURSA - Onkoloji uzmanları sigara kullananlar olmasa akciğer kanserinin hiç olmayacağını söyledi. Öte yandan İmmünoterapi'nin kanser tedavisinde çığır açtığı belirtildi.
Acıbadem Bursa Hastanesi'nde Kanser Haftası nedeniyle kanser hastalığı konusunda halkı bilgilendirmeye yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kanserde erken teşhisin önemini vurgulayan Tıbbi Onkoloji Uz. Dr. Zuhal Başkan, "Erken teşhis hayat kurtarır" dedi. "Kanser, giderek daha çok sayıda insanın tanıştığı önemli bir hastalık. Ama yeni gelişen tanı ve tedavi yöntemleri sayesinde tedavi başarısı da artıyor. O nedenle erken teşhis için tarama programlarından yararlanmayı ihmal etmeyin" dedi. Kansere karşı alınacak önlemlerin başında yaşam biçiminde yapılacak değişiklerin geldiğini söyleyen Dr. Zuhal Başkan, "Sağlıklı beslenme, daha fazla hareket etme ve ideal kilonun korunması bile kansere karşı önemli oranda korur" dedi.
Bursa'da 1- 7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle Acıbadem Bursa Hastanesi'nde kanser konuşuldu. "Kansere Karşı Takım Ruhu" adı verilen ve vatandaşların yoğun ilgisini çeken faaliyet 2 gün sürdü. Acıbadem Hastanesi Onkoloji uzmanları, yeni tedavi yöntemleri, kemoterapinin yan etkileri, erken tanının önemi gibi konularda halkı bilgilendirdi. Katılımcıların suallerini de cevaplayan uzmanlar, erken teşhisin önemini vurguladı.
Kemoterapinin yan etkileri hakkında bilgi veren Acıbadem Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Hatice Doruk, "Kanser tedavisinde bir çok güzel yenilik olsa da yine de en sık başvurulan tedavilerin başında kemoterapiler geliyor. Ancak kemoterapilerin mide bulantısı, halsizlik gibi bazı yan etkileri oluyor. Bu etkilerin azaltılması için destek tedavilerinin düzenlenmesi ile süreç daha rahat atlatılabilir Tedavinin eğitimli ve deneyimli bir ekip tarafından yürütülmesi önemlidir." dedi.
Konuşmacılardan Tıbbi Onkoloji Uz. Prof. Dr. Bülent Orhan, kanserden korkulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Kanser önlenebilir bir hastalık, erken teşhisle çok kolay tedavi edilebilir. Sigara kullananlar olmasa akciğer kanseri hiç olmazdı" dedi. Yeni tedavi yöntemlerinden de bahseden Bülent Orhan, "İmmünoterapi kanser tedavisinde çığır açtı. Eskiden tedavi edemediğimiz bir çok kanseri, düşük yan etki ve yüksek etkinlikle tedavi etme şansımız yeni gelişen tedavi yöntemleriyle oluştu" dedi.
Radyasyon Onkoloji Uz. Dr. Aslı Saran İkizler, sigara ve tütün ürünlerine dikkat çekerek, "Kanserden korunmanın tedaviden daha kolay olduğunun altını çizmek istiyorum. Lütfen özellikle gençler her türlü sigara ve tütün ürününden uzak durun başlayıp bırakmak çare olmayabiliyor. O yüzden hiç başlamamanızı rica ediyorum" mesajı verdi. Program konuşma ve suallerin ardından müzik dinletisi ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:54 Kaynak: İHA

Bursa, Sağlık
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