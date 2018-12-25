Bursa'da Kapanan 75 Mahalle Yolu Açıldı
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri gün boyu karla kapanan 75 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri gün boyu karla kapanan 75 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında, kardan kapanan 75 mahalle yolunu açtı.
Çalışmalar kapsamında kar nedeniyle kapanan Büyükorhan
'da 7, İnegöl
'de 9, Keles
'te 17, Kestel
'de 15, Orhaneli
'de 18, Osmangazi
'de 6 ve Yenişehir
'de 3 mahallenin yolu trafiğe açıldı.
Açıklamada ayrıca, kentte kapalı mahalle yolu kalmadığı ve ekiplerin yağışın devam ettiği bölgelerde çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:16 Kaynak: AA
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