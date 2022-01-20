Üye Girişi
Bursa'da kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

20.01.2022 09:31
Bursa'da kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Bursa'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan birinin daha önce benzer suçtan tutuklandığı belirlendi.

Bursa'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan birinin daha önce benzer suçtan tutuklandığı belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geçen yıl 9 Kasım-2 Aralık'ta farklı adreslerde kapı kilit göbeği kırılarak yapılan evden hırsızlık olayı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapılan adreslerdeki güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS kayıtlarını da inceleyerek 4 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Hırsızlığa karıştığı tespit edilen S.A, M.A. ve T.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden B.G'nin ise 16 AC 6150 plakalı araçla 10 Aralık 2021'de Diyarbakır'a gittiği, daha sonra farklı tarih ve adreslerde, yanına aldığı şüphelilerle Elazığ'da 9 ayrı ikamette hırsızlığa karıştıkları belirlendi.

B.G'nin Elazığ'daki hırsızlık sonrasında çalıntı malzemelerle 18 Ocak'ta yakalanarak tutuklandığı tespit edildi.

Zanlıların, kent merkezinde 16, Mudanya ilçesinde 4 ve Karacabey ilçesinde 1 olmak üzere toplam 21 farklı adreste de hırsızlık yaptığı belirlendi.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Kasım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun? Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun?         
09:23
2022'nin ilk faiz kararı bugün açıklanıyor! Ekonomistler tek bir tahmin birleşti 2022'nin ilk faiz kararı bugün açıklanıyor! Ekonomistler tek bir tahmin birleşti         
09:15
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
Karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi, altında kalan yaşlı adam can verdi Karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi, altında kalan yaşlı adam can verdi         
07:11
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti         
15:42
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Ölen arkadaşının maaşını çekti, mahkemede "Gerçekten öldü mü?" diye kontrol etmek istedim dedi! Ölen arkadaşının maaşını çekti, mahkemede "Gerçekten öldü mü?" diye kontrol etmek istedim dedi!         
14:21
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı         
12:16

Son Dakika Haberleri
09:25 TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu
09:22 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun?
09:22 Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi
09:21 Özge Özpirinçci kızıyla ilk karesini paylaştı
09:04 Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi
08:55 Pakistanlı gaspçıları TikTok videoları ele verdi!
08:52 Kadınlar ve çocuklar bitti şimdi sıra robotlarda! Erkek şiddeti şimdi onlara yöneldi
08:49 Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar
08:46 Erdoğan'dan yeni yıl zamlarına "fedakarlık" yorumu: Mümkün olan en alt seviyede yapıldı
08:38 Canlı yayında "para nerede kardeşim" diye sormuştu! RTÜK, Fox sunucusu hakkında inceleme başlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 09:38:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement