Bursa'da kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'daki hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geçen yıl 9 Kasım-2 Aralık'ta farklı adreslerde kapı kilit göbeklerini kırarak evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen S.A, M.A. ve R.K. hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapılan adreslerdeki güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS kayıtlarını da inceleyerek 4 şüphelinin kimliklerini tespit etmiş, şüphelilerden B.G'nin Elazığ'da karıştığı hırsızlık sonrasında 18 Ocak'ta yakalanarak tutuklandığı tespit edilmişti.

Zanlıların, kent merkezinde 16, Mudanya ilçesinde 4 ve Karacabey ilçesinde 1 olmak üzere toplam 21 farklı adreste de hırsızlık yaptığı belirlenmişti.